Хави отреагировал на смерть легендарного Беккенбауэра

Бывший испанский полузащитник, а в настоящий момент главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на смерть легенды немецкого футбола Франца Беккенбауэра.

«Икона мирового футбола. Вечное уважение и восхищение. Покойся с миром», - оставил сообщение Эрнандес в своих социальных сетях.

О смерти Беккенбауэра стало известно в понедельник, 8 января. Он скончался в возрасте 78 лет.

В составе национальной сборной Германии Франц становился чемпионом мира и Европы. Также он выигрывал «Золотой мяч». На клубном уровне Беккенбауэр известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию» и «Гамбург».