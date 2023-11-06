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Фольмер: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» подвинул «Зенит» эксклюзив

06 Ноября 2023 • 23:05 Комментировать
Торпедо Москва
0:3
Волгарь

Воспитанник «Спартака», полузащитник «Волгаря» Кирилл Фольмер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «красно-белых» в нынешнем сезоне, а также порассуждал о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

- С чем связан неудачный старт «Волгаря» в чемпионате ФНЛ?

- Мы и сами не можем разгадать эту загадку. Сегодня удалось сломить «Торпедо», но мы не менее крепкая команда, чем москвичи. В предыдущем матче с «Акроном» мы добились результата, поэтому набираем обороты и будем стараться вылезти из ямы. Наша задача – набирать максимум очков в каждом матче.

- За РПЛ удается следить?

- Конечно. Вчера посмотрел матч «Локомотив» - «Спартак». Игра получилась интересной. «Красно-белые» молодцы, что не бросили играть в меньшинстве. Могли даже победить.

- Как оцените выступление «Спартака» в этом сезоне? Абаскаля увольняют практически после каждого тура.

- Команда старается. Что-то получается, что-то нет. Набрали же как-то 21 очко.

- Как влияет на игру «красно-белых» постоянная ротация состава?

- Не думаю, что это мешает. В коллективе есть здоровая конкуренция, при которой каждый имеет шанс играть.

- Ждете ли золотой гонки в этом чемпионате?

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- Конечно, она будет. В этом сезоне «Краснодар» хорош. Хотелось бы, чтобы «быки» чуть-чуть подвинули «Зенит». Ну, или какая-то другая команда.

- Как вам кажется, за счет чего «Краснодар» прибавил в этом сезоне?

- За счет своего костяка. У них он определен, поэтому команда сыграна. Они стараются. Может быть, у них получится стать чемпионами.

- Кто-то может вмешаться в борьбу за первое место, кроме южан?

- ЦСКА тоже в этом сезоне неплох. Если не будет травм, то победы придут. Сейчас у соперников наверху таблицы не такой большой очковый разрыв между собой. Считаю, что первая пятерка вполне может бороться за золотые медали.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Волгарь Краснодар Кирилл Фольмер ещё теги

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