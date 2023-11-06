Защитник «Торпедо» Иван Енин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах своей команды, менталитете победителя и золотой гонке в РПЛ.

- «Торпедо» проиграло у себя дома последней команде ФНЛ – «Волгарю». Как так произошло?

- У нас в атаке вообще ничего не получилось. Это самая главная проблема. А в обороне допустили глупые ошибки. Длинные передачи соперника заставали нас врасплох. Мы ошибались и пропускали мячи.

- Не давит на команду неопределенность с тренером, потому что Артём Горлов все еще находится в статусе исполняющего обязанности главного тренер, и идут разные разговоры, в частности о переговорах с Зыряновым.

- Мы об этом не думаем. Это не наше дело. Нам надо работать на поле. А про Зырянова вообще я ничего не слышал.

- После матча с «Шинником» ваш наставник сказал, что команде не хватает менталитета победителя. У вас есть такое ощущение?

- Да, я согласен с этим. «Шинник» мы должны были добивать еще в первом тайме. Сейчас мы выходим расхлябанно и начинаем играть с такой уверенностью, как будто уже в Премьер-лиге. Но это не так. У нас нет такого характера, который есть у победителей. Это тоже проблема. Это не тренируется и должно быть у каждого спортсмена.

- Почему появилась расхлябанность? Такое впечатление, что ушел Жозеп Клотет, и командарасслабилась после его жесткой руки.

- Не хочется сравнивать и вспоминать то, что было. Предыдущие игры получились качественные. Единственное, второй тайм с «Шинником» оказался немного провальным. А так все матчи мы провели собранно. Поэтому я не знаю, в чем у нас проблема, но она есть.

- Все еще не теряете надежд выйти в РПЛ, потому что команда откатывается все дальше от лидирующей группы?

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- Из этой непростой ситуации можно выбраться. Самое главное – в оставшихся матчах по максимуму взять очки и уйти на перерыв с хорошим результатом. Весной все может перевернуть, и будет другая игра.

- За РПЛ удается следить?

- Да. Смотрю матчи, когда получается.

- От «Краснодара» ожидали такого прорыва?

- Не скажу, что это стало для меня неожиданностью. Это качественная команда с хорошими легионерами. У нее есть все возможности, чтобы становиться чемпионами: и финансовые, и инфраструктурные. Но сейчас мы видим гегемонию «Зенита», у которого более качественные легионеры. Думаю, именно это является решающим фактором. Иностранцы делают разницу, как правило.

- В следующем туре «Зенит» будет играть как раз с «Краснодаром». Вы считаете, что питерцы победят?

- Да. Но у «Краснодара» шансы тоже есть, хотя в Питере им будет тяжело. Думаю, будет равная игра. У южан тоже хорошая команда, которая может решать задачи.

- Кто-то в золотую гонку еще может вмешаться?

- Многие могут. Кто-то выиграет, кто-то проиграет и в таблице все поменяется.

- Кто в РПЛ больше всех разочаровывает: «Спартак», «Локомотив», «Сочи»?

- Не всегда на первый план выходят имена. Иногда верх берет организованность, бойцовские качества. Тот же «Факел» показывает, что и без имен можно успешно выступать.

Елена Григорьевская