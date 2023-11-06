«Торпедо» разгромно проиграло главному аутсайдеру

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Волгарь», замыкающий таблицу. Результат поединка стал сенсационным - 0:3. Денис Ткачук получил мяч на правом фланге и прострелил к воротам, и Дмитрий Лесников открыл счет. Прострел Егора Прошкина с левого края штрафной, вратарь соперник сыграл на перехвате, а Лесников добавил мяч - 0:2. В самой концовке Данил Клёнкин бросил в отрыв Кирилла Косарева, и тот реализовал выход один на один - 0:3.

«Торпедо» идет на седьмом месте, а вот противник ушел с последней строчки.