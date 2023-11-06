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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» разгромно проиграло главному аутсайдеру

06 Ноября 2023 • 19:12 Комментировать
Торпедо Москва
0:3
Волгарь

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Волгарь», замыкающий таблицу. Результат поединка стал сенсационным - 0:3. Денис Ткачук получил мяч на правом фланге и прострелил к воротам, и Дмитрий Лесников открыл счет. Прострел Егора Прошкина с левого края штрафной, вратарь соперник сыграл на перехвате, а Лесников добавил мяч - 0:2. В самой концовке Данил Клёнкин бросил в отрыв Кирилла Косарева, и тот реализовал выход один на один - 0:3.

«Торпедо» идет на седьмом месте, а вот противник ушел с последней строчки.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:3Волгарь
  23'Лесников Дмитрий (0:1)
  35'Лесников Дмитрий (0:2)
  90'Косарев Кирилл (0:3)
Бабурин ЕгорБородин Сергей Алексеевич  37'Журавлёв ЮрийЮзепчук Роман 65' (Шевченко Глеб ( 65') Манелов ИраклийЕнин Иван 59' (Шамкин Даниил ( 59') Москвичёв ВладимирРейна Йорди 59' (Червяков Руслан ( 59') Громыко Валерий 86' (Чурич Марио ( 86') Гонгадзе ГеоргийПолоз Дмитрий 59' (Стефанович Илья ( 59')
Запасные: Усанов АлексейВолков МихаилКалугин НикитаИваньков Александр IIОрехов Александр
Одоевский ДаниилХомуха ИванПрошкин ЕгорГилязетдинов АртурШляков ЕвгенийЗуев ИльяКлёнкин ДанилСмирнов Данила 82' (Анисимов Андрей ( 82') Ткачук Денис 75' (Ушатов Кирилл ( 75') Жамалетдинов Тимур  30' 67' (Полубояринов Данил ( 67') Лесников Дмитрий 75' (Косарев Кирилл ( 75')
Запасные: Фольмер КириллШайхтдинов ДамирМартовой ДаниилГогричиани ГочаСмирнов Олег
06 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Волгарь

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