«Торпедо» разгромно проиграло главному аутсайдеру

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Волгарь», замыкающий таблицу. Результат поединка стал сенсационным - 0:3. Денис Ткачук получил мяч на правом фланге и прострелил к воротам, и Дмитрий Лесников открыл счет. Прострел Егора Прошкина с левого края штрафной, вратарь соперник сыграл на перехвате, а Лесников добавил мяч - 0:2. В самой концовке Данил Клёнкин бросил в отрыв Кирилла Косарева, и тот реализовал выход один на один - 0:3.
«Торпедо» идет на седьмом месте, а вот противник ушел с последней строчки.
Протокол игры
|23'Лесников Дмитрий (0:1)
|35'Лесников Дмитрий (0:2)
|90'Косарев Кирилл (0:3)
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич• 37'Журавлёв Юрий•Юзепчук Роман65' (Шевченко Глеб (65') •Манелов Ираклий•Енин Иван59' (Шамкин Даниил (59') •Москвичёв Владимир•Рейна Йорди59' (Червяков Руслан (59') •Громыко Валерий86' (Чурич Марио (86') •Гонгадзе Георгий•Полоз Дмитрий59' (Стефанович Илья (59')
Одоевский Даниил•Хомуха Иван•Прошкин Егор•Гилязетдинов Артур•Шляков Евгений•Зуев Илья•Клёнкин Данил•Смирнов Данила82' (Анисимов Андрей (82') •Ткачук Денис75' (Ушатов Кирилл (75') •Жамалетдинов Тимур 30'67' (Полубояринов Данил (67') •Лесников Дмитрий75' (Косарев Кирилл (75')
06 ноября.
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