Наставник «Торпедо» Горлов извинился перед болельщиками за поражение от «Волгаря»

Главный тренер московского «Торпедо» Артём Горлов подвёл итоги матча 17-го тура Первой лиги, в котором столичный клуб на своём поле потерпел поражение от «Волгаря» с разгромным счётом 0:3.

Специалист отметил, что в первую очередь нужно извиниться перед болельщиками, ведь то, что происходило в первом тайме нельзя назвать футболом.

«Так за «Торпедо» играть нельзя. Соперник приехал побеждать. Если бы можно было использовать в первом тайме все замены, я бы их сделал», - приводит слова Горлова «Матч ТВ».

«Автозаводцы» после 17 туров занимают восьмое место в турнирной таблице с 22 очками в активе.