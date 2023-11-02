«Сассуоло» не будет продавать игроков в «Спартак»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси ответил на вопрос, почему минувшим летом клуб не отпустил защитника Рожерио да Силву в «Спартак».

Напомним, 25-летний бразильский футболист перебрался в немецкий «Вольфсбург».

«Почему отказали «Спартаку»? Игрок предпочел уйти в Бундеслигу. Возможен ли трансфер других игроков в «Спартак»? Нет-нет. Это невозможно», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее в итальянском клубе говорили, что не хотят иметь дело с русскими.

После 10 туров «Сассуоло» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Спартак» располагается на 7-й позиции в РПЛ.