Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сассуоло» не будет продавать игроков в «Спартак»

02 Ноября 2023 • 14:21 Комментировать
Торино
...
Сассуоло
06.11 22:45

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси ответил на вопрос, почему минувшим летом клуб не отпустил защитника Рожерио да Силву в «Спартак».

Напомним, 25-летний бразильский футболист перебрался в немецкий «Вольфсбург».

«Почему отказали «Спартаку»? Игрок предпочел уйти в Бундеслигу. Возможен ли трансфер других игроков в «Спартак»? Нет-нет. Это невозможно», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее в итальянском клубе говорили, что не хотят иметь дело с русскими.

После 10 туров «Сассуоло» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Спартак» располагается на 7-й позиции в РПЛ.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сассуоло Джованни Росси Рожерио да Силва трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО САССУОЛО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
15:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Поражения «Спартака» не удивляют, но Абаскаль, видимо, святой»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Шмаров: «Спартаку» нужно найти нового форварда для конкуренции Соболеву»
15:27 · Кубок России
Гладилин — о пенальти «Краснодару»: Соболев дотронулся до мяча — это нарушение правил
15:21 · Кубок России
Новиков: «Надеюсь, что с «Оренбургом» ЦСКА сыграет на победу»
15:14 · Кубок России
Гладилин: «Спартак» и «Краснодар» показали зрелищную игру
15:04 · Россия. Премьер-лига
В «Сассуоло» заявили, что находятся в хороших отношениях со «Спартаком»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Мы с Промесом отлично понимаем друг друга на поле»
14:46 · Кубок России
Бушманов: «Не сказал бы, что в матче с «Краснодаром» у «Спартака» всё было очень плохо»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Боярский высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Сперцяну надо играть в топ-лигах»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Мне нравится, что «Спартак» старается играть в атаку»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Романцев назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ
14:21 · Россия. Премьер-лига
«Сассуоло» не будет продавать игроков в «Спартак»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин отреагировал на отказ Соболева общаться с журналистами
14:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предлагали купить защитника «Жироны» слухи
Все новости
Рекомендуем