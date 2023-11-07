Гол Влашича позволил «Торино» одолеть «Сассуоло»

11-й тур Серии А закрывали середняки «Торино» с «Сассуоло». Хозяева мощно начали и не выпускали нити игры из своих рук/ног. Антонио Санабрия уже на пятой минуте результативно завершил стартовый штурм. Довольно быстро Кристиан Торстведт отыграл этот мяч ударом из пределов штрафной. В первом тайме Алессандро Буонджорно и Никола Влашич чудом не забили. Арман Льоренте мог перевернуть игру, но попал в штангу. А вот Влашич исправился и стал автором победного гола. Напоследок Дуван Сапата не попал в рамку в отличной позиции, а Санабрия проверил реакцию вратаря.

2:1, «Торино» поднимается на 11-е место, соперник - 14-й.