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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Влашича позволил «Торино» одолеть «Сассуоло»

07 Ноября 2023 • 00:50 Комментировать
Торино
2:1
Сассуоло
окончен

11-й тур Серии А закрывали середняки «Торино» с «Сассуоло». Хозяева мощно начали и не выпускали нити игры из своих рук/ног. Антонио Санабрия уже на пятой минуте результативно завершил стартовый штурм. Довольно быстро Кристиан Торстведт отыграл этот мяч ударом из пределов штрафной. В первом тайме Алессандро Буонджорно и Никола Влашич чудом не забили. Арман Льоренте мог перевернуть игру, но попал в штангу. А вот Влашич исправился и стал автором победного гола. Напоследок Дуван Сапата не попал в рамку в отличной позиции, а Санабрия проверил реакцию вратаря.

2:1, «Торино» поднимается на 11-е место, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Торино2:1Сассуоло
(1:0) Санабрия Антонио5'  
  18'Торстведт Кристиан (1:1)
(2:1) Влашич Никола68'  
Милинкович-Савич ВаняТамез АдриенБуонджорно АлессандроРодригес Рикардо 44' (Зима Давид ( 44') Белланова Рауль 83' (Лазаро Валентино ( 83') Линетти КарольРиччи Самуэле 9' (Влашич Никола ( 9') Илич ИванВойвода МергимСанабрия Антонио  54' 83' (Радоньич Неманья ( 83') Сапата Дуван
Запасные: Сазонов СабаГинейтис ГвидасСек ДембаДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроКарамо ЯннПопа МихайAnge N'Guessan
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинФеррари ДжанмаркоВинья МатиасБолока Даниэль 90' (Мулаттьери Самуэле ( 90') Торстведт Кристиан 80' (Дефрель Грегоре ( 80') Берарди Доменико  86'Байрами Недим 46' (Рачич Урош ( 46') Лорьенте Арман 87' (Кастильехо Самуэль ( 87') Пинамонти Андреа 80' (Вольпато Кристиан ( 80')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенВити МаттиаЛипани ЛукаНето РуанПедерсен Маркус IIКраньо АлессиоМиссори Филиппо
06 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Сассуоло

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