Гол Влашича позволил «Торино» одолеть «Сассуоло»

11-й тур Серии А закрывали середняки «Торино» с «Сассуоло». Хозяева мощно начали и не выпускали нити игры из своих рук/ног. Антонио Санабрия уже на пятой минуте результативно завершил стартовый штурм. Довольно быстро Кристиан Торстведт отыграл этот мяч ударом из пределов штрафной. В первом тайме Алессандро Буонджорно и Никола Влашич чудом не забили. Арман Льоренте мог перевернуть игру, но попал в штангу. А вот Влашич исправился и стал автором победного гола. Напоследок Дуван Сапата не попал в рамку в отличной позиции, а Санабрия проверил реакцию вратаря.
2:1, «Торино» поднимается на 11-е место, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Санабрия Антонио5'
|18'Торстведт Кристиан (1:1)
|(2:1) Влашич Никола68'
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо44' (Зима Давид (44') •Белланова Рауль83' (Лазаро Валентино (83') •Линетти Кароль•Риччи Самуэле9' (Влашич Никола (9') •Илич Иван•Войвода Мергим•Санабрия Антонио 54'83' (Радоньич Неманья (83') •Сапата Дуван
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко•Винья Матиас•Болока Даниэль90' (Мулаттьери Самуэле (90') •Торстведт Кристиан80' (Дефрель Грегоре (80') •Берарди Доменико• 86'Байрами Недим46' (Рачич Урош (46') •Лорьенте Арман87' (Кастильехо Самуэль (87') •Пинамонти Андреа80' (Вольпато Кристиан (80')
06 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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