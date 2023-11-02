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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов: «Миранчуку необходимо вернуться в «Торино»

02 Ноября 2023 • 18:49 Комментировать
Торино
...
Сассуоло
06.11 22:45

Российский тренер, бывший игрок итальянской Серии А Игорь Колыванов оценил возможное возвращение в «Торино» россиянина Алексея Миранчука. Дело в том, что в прошлом сезоне Алексей неплохо играл за туринцев в рамках аренды, а в этом сезоне он практически не играет за бергамасков в Серии А и еврокубках.

«Что ему сидеть в «Аталанте»? Для него такой переход будет шагом вперед. Ему уже 28 лет и просидел он в команде Гасперини два года. В Турине его ценили, он был игроком основного состава», - говорит Колыванов для Metaratings.

Напомним, что в этом сезоне в активе Миранчука всего четыре выхода на поле за «Аталанту» во всех турнирах – в них он не отличался голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Игорь Колыванов Алексей Миранчук ещё теги

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