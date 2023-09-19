Агент: «Запросов по Лео Перейре из России не поступало»

Рикардо Шейдт, представитель защитника «Фламенго» Лео Перейры, рассказал о возможности своего клиента переехать в Россию прошедшим летом.

«Из России запросов по Лео летом не поступало. Ему все нравится в Бразилии, он счастлив», — заявил агент футболиста «красно-чёрных» в интервью «РБ Спорт». Начиная с прошлого лета, сообщалось об интересе «Краснодара» к защитнику «Фламенго», однако в мае Шейдт говорил, что такой переход маловероятен.

Напомним, что Перейра выступает за клуб из Рио-де-Жанейро с 2020 года, выиграв один чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в четыре миллиона евро.