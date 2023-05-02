Агент Лео Перейры: «Трансфер в Россию летом маловероятен»

Рикардо Шейдт, представитель футболиста «Фламенго» Лео Перейры, высказался о перспективах переезда в Россию.

«Новых запросов по Лео из России не поступало. Сейчас он полностью сосредоточен на «Фламенго». Думаю, трансфер летом маловероятен», — заявил агент бразильского защитника, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что прошлым летом активно обсуждался возможный трансфер Лео Перейры в «Краснодар». В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл 14 матчей в составе «Фламенго», забив два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.