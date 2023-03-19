Гладилин: «Личка полностью переиграл Абаскаля»

Бывший спартаковец Валерий Гладилин не стал обвинять в неудаче «Спартака» с «Оренбургом» (0:2) искусственный газон домашней арены южноуральцев. По его мнению, истинная причина вчерашнего превосходства «Оренбурга» над «Спартаком» - это тренерская дуэль Марцела Лички и Гильермо Абаскаля, в которой чех оказался сильнее испанца.

«Личка полностью переиграл Абаскаля, тренерский штаб «Оренбурга» правильно поставил свою игру, заранее зная, что «Спартак» попробует завладеть инициативой в противостоянии», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Как добавил эксперт, ключевым отрезком в игре оказалась середина первого тайма – как раз в этот промежуток времени оренбуржцы и забили два гола, которые стали в игре решающими.