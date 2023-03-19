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Ондуа стал ещё ближе к переезду в Оренбург

19 Марта 2023 • 09:21 Комментировать
Крылья Советов
...
Оренбург
01.04 18:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев вновь ответил на вопрос о возможном подписании свободным агентом игрока «Ганновера» Гаэля Ондуа.

«Ондуа? Возможно, летом и рассмотрим его кандидатуру. Если мы будем усиливать данную позицию, то, конечно, будем иметь в виду этот вариант», - заявил Андреев «РБ Спорт», упомянув, что на данный момент оренбургский клуб ни с кем не ведёт переговоры о переходе.

Ранее Андреев подтверждал, что российско-камерунский игрок находится в шорт-листе оренбуржцев.

На данный момент Ондуа – нерегулярный игрок «Ганновера» - клуба Второй немецкой бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ганновер 96 Оренбург Гаэль Ондуа Дмитрий Андреев трансферы футбола - лето 2023
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