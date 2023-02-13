«Оренбург» не смог одолеть чемпиона Армении

Занимающий седьмое место в РПЛ «Оренбург» не смог справиться с «Пюником» в контрольном матче на сборах в Турции. Игра состоялась сегодня вечером и завершилась минимальной победой армянского коллектива, первый и единственный гол встречи был забит на 8-й минуте.

Отметим, что следующий матч на сборах подопечные Марцела Лички проведут через пять дней – 18 февраля южноуральцы встретятся с соперником по РПЛ – клубом «Пари НН».

Напомним, ранее в «Оренбурге» заявили, что вряд ли от клуба стоит ждать ещё зимних новичков. Также в клубе высказались о возможном продлении контракта с главным тренером – Марцелом Личкой.