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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» сообщили, когда может быть продлён контракт с Личкой

12 Февраля 2023 • 16:35 Комментировать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном продлении трудового соглашение с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Не смог полететь на сборы, поэтому не смогу обсудить этот вопрос. Такие темы по телефону не обговариваются. Вопрос переносится на лето? Команда 25 февраля будет в Оренбурге. Возможно, тогда и поговорим. Это же наше дело – продлевать или нет», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Василий Еремякин
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