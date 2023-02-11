Президент «Оренбурга»: «Мы просматриваем рынок, но вряд ли найдём кого-то ещё зимой»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, будут ли ещё трансферы у команды. Напомним, трансферное окно в России открыто до 22 февраля.

«Сейчас мы просматриваем рынок, но вряд ли мы найдем кого-то еще этой зимой. Можно сказать, что «Оренбург» завершил трансферную кампанию», — приводит слова Еремякина издание «Спорт-Экспресс».

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.

В 18-м туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Ахматом» (4 марта).