Три бывших игрока «Алании» могут перейти к Гогниеву в «Химки»

«Химки» проявляют интерес сразу к трём игрокам, с которыми нынешний наставник подмосковной команды Спартак Гогниев вместе работал в «Алании». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, к таким футболистам относятся: нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов, полузащитник «Оренбурга» Батраз Гурциев и хавбек «Пари НН» Давид Кобесов.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Хубулова и Гурциева в 500 тысяч евро, а рыночная стоимость Кобесова составляет 350 тысяч евро.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.