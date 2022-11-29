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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три бывших игрока «Алании» могут перейти к Гогниеву в «Химки»

29 Ноября 2022 • 16:26 Комментировать
Алания
2:1
Уфа
окончен

«Химки» проявляют интерес сразу к трём игрокам, с которыми нынешний наставник подмосковной команды Спартак Гогниев вместе работал в «Алании». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, к таким футболистам относятся: нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов, полузащитник «Оренбурга» Батраз Гурциев и хавбек «Пари НН» Давид Кобесов.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Хубулова и Гурциева в 500 тысяч евро, а рыночная стоимость Кобесова составляет 350 тысяч евро.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Химки Спартак Гогниев Владимир Хубулов Давид Кобесов Батраз Гурциев
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