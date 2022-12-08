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Первая лига

Тедеев оценил работу Гогниева в «Алании»

08 Декабря 2022 • 21:39 Комментировать
Алания
2:1
Уфа
окончен

Наставник владикавказской «Алании» Заур Тедеев высказался о работе своего предшественника Спартака Гогниева.

«Надо признать и сказать честно, что прежний тренерский штаб провёл хорошую работу. Конечно, всегда есть нюансы. В любой работе, когда что-то меняется, происходят какие-то внутренние изменения. Надеюсь, что они были позитивными», – приводит слова специалиста издание«РБ Спорт».

Тедеев рассказал, что из-за ухода некоторых важных футболистов, которые делали прошлогоднюю «Аланию» самой яркой командой чемпионата, новый штаб потерял время на старте сезона, однако результат первой части розыгрыша сам тренер оценивает положительно.

Напомним, что Тедеев возглавил клуб Первой лиги летом 2022 года, приведя его к зимней паузе на втором месте в таблице турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Заур Тедеев
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