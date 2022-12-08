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Первая лига

Тедеев заявил, что Северная Осетия нуждается в выходе «Алании» в РПЛ

08 Декабря 2022 • 21:38 Комментировать
Алания
2:1
Уфа
окончен

Главный тренер владикавказской «Алании» Заур Тедеев заявил, что вся Северная Осетия нуждается в выходе клуба в РПЛ.

«Сегодня у нас развивается детский футбол, есть одна из лучших с точки зрения инфраструктуры академий в России. Иными словами, в ней есть всё, чтобы развивать юных футболистов. Надо, чтобы им было, куда стремиться», - цитирует Тедеева «РБ Спорт».

Если взглянуть на турнирную таблицу Первой лиги, то шансы «Алании» на повышение пока выглядят неплохими – у клуба 38 очков после 20 проведённых встреч, а отставание от первого места, на котором расположилась «Балтика» - всего три балла.

«Алании» не было в РПЛ уже почти 10 лет – «барсы» вылетели в сезоне-12/13 и до сих пор в элитный дивизион не возвращались.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Заур Тедеев Первая лига
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