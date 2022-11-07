Баженов отреагировал на назначение Ваноли в «Венецию»

Бывший игрок столичного «Спартака» Никита Баженов высказался о назначении экс-наставника «красно-белых» Паоло Ваноли в «Венецию».

«Я не специалист по карьере Ваноли, но если такой вариант нашёлся, то почему бы и нет? Красивый город и блестящая форма», – заявил бывший форвард в интервью «Чемпионату». Отдельно Баженов выделил и наличие в коллективе Дениса Черышева, пожелав итальянскому специалисту удачи на новом месте работы.

Напомним, что в Москве Ваноли удалось за полгода выиграть Фонбет Кубок России. В таблице Серии Б «Венеция» находится на предпоследнем 19-м месте всего с девятью баллами.

