Команда Дениса Черышева всё не может обрести себя

Мы уже сообщали о том, что в итальянской «Венеции» решились на смену тренера после череды неудовлетворительных результатов, однако и с приходом Андреа Сончина дела не пошли на дал. В очередном туре «Венеция» проиграла с минимальным счетом «Комо», в составе которого выступает Сеск Фабрегас.

«Венеция» остается предпоследней в турнирной таблице итальянской Серии В. В следующем туре «Венеция» примет в домашнем матче «Реджину», эта игра состоится 12 ноября. Напомним, что Денис Черышев перебрался в итальянский клуб минувшим летом, ранее он выступал в составе испанской «Валенсии».