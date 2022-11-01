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Чемпионат Италии. Серия Б

«Венеция» выбрала нового тренера

01 Ноября 2022 • 23:32 Комментировать
Комо
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Венеция
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06.11 18:15

Временным тренером «Венеции» выбран Андреа Сончин, который заменит уволенного вчера хорватского специалиста Ивана Яворчича. Речь идет о клубе, в котором, напомним, выступает российский полузащитник Денис Черышев. После поражения от «Асколи» команда опустилась на восемнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии В, после чего последовали, что называется, «оргвыводы».

Сончин, который доселе руководил молодежной командой «Венеции», рассматривается как временный руководитель, но нередко бывает так, что временный превращается в постоянного, не так давно так случилось с Раффаэле Палладино из «Монцы» - его назначили как временного руководителя, но Палладино выиграл три первых матча, установил рекорд Серии А и получил постоянный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Раффаэле Палладино Венеция Иван Яворчич Андреа Сончин
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