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«Мало вам не покажется»: Собчак обратилась к ведущему «Матч ТВ»

 
15 Августа 2022 • 16:46 Комментировать

Ведущий известной программы «Есть тема» Антон Анисимов заявил, что приглашал в студию Ксению Собчак. Журналистка поспешила отреагировать и обвинила телеведущего во лжи.

«Это враньё. Меня ни разу не звали. Прямое враньё. Позовите - я приду. Мало вам не покажется», - написала Собчак в «Телеграме».

Стоит сказать, что в программе «Есть тема» гости зачастую обсуждают острые и горячие темы. В одной из последних программ известный инсайдер Иван Карпов заявил о готовности ударить теперь уже экс-тренера «Химок» Сергея Юрана. После этого инсайдера резко раскритиковал бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

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Евро-Футбол.Ру,
Матч ТВ Ксения Собчак Антон Анисимов
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