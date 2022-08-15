«Мало вам не покажется»: Собчак обратилась к ведущему «Матч ТВ»

Ведущий известной программы «Есть тема» Антон Анисимов заявил, что приглашал в студию Ксению Собчак. Журналистка поспешила отреагировать и обвинила телеведущего во лжи.

«Это враньё. Меня ни разу не звали. Прямое враньё. Позовите - я приду. Мало вам не покажется», - написала Собчак в «Телеграме».

Стоит сказать, что в программе «Есть тема» гости зачастую обсуждают острые и горячие темы. В одной из последних программ известный инсайдер Иван Карпов заявил о готовности ударить теперь уже экс-тренера «Химок» Сергея Юрана. После этого инсайдера резко раскритиковал бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.