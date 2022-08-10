​Журналист Карпов готов ударить Юрана из-за своего инсайда

Известный журналист Иван Карпов раскопал информацию о том, что теперь уже бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран пытался организовать договорной матч в конце прошлого сезона, чтобы его команда не вылетела. Сам Юран назвал информацию «чушью», но журналист уверен в своей информации.

«Если Юран встретится и скажет мне, что я написал неправду, я ему всеку и удалю публикацию», - сказал Карпов в программе «Есть тема» в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, что новым главным тренером «Химок» станет Николай Писарев. Информацию уже подтвердили в клубе.

Ближайший матч «Химки» проведут 14 августа – против «Ахмата».