​Ловчев оскорбил журналиста в студии «Матч ТВ» из-за скандального инсайда о Юране

Инсайдер Иван Карпов владеет информацией о том, что Сергей Юран в конце прошлого чемпионата пытался организовать «договорняк» с «Ростовом». Якобы Юран хотел обеспечить победу своей команды, чтобы она не вылетела, а взамен был готов «подарить» ростовчанам шесть очков в новом сезоне.

В программе «Есть тема» на «Матч ТВ» Иван Карпов настаивал на правдивости своей информации и даже заявил о готовности ударить Сергея Юрана. Между тем, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев обрушился с критикой на журналиста и даже его оскорбил.

«Юрана обосрал с ног до головы! Я бы в лобешник как дал этому Ване! И ногой по одному месту зарядил», - высказался Ловчев.

«Кто ты такой, чтобы Юрана «барсиком» называть? ******! [неприятный человек]» - добавил экс-игрок московской команды.