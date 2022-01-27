«Локомотив» купил у «Монако» Вильсона Изидора: Потенциальный лидер или очередной трансферный провал

Железнодорожники» неоднозначно провели первую часть сезона РПЛ. Ещё более неоднозначно выглядит зимняя трансферная кампания «Локомотива». Ушли Смолов, Мурило, Лисакович и Зе Луиш. На них «красно-зелёные» заработали лишь 3,5 млн евро. В клубе появились новички, однако их имена смущают болельщиков. Московский клуб отдал 3 млн евро за 18-летнего центрального защитника Марка Мампасси («Шахтёр»), 5 млн – за форварда Яна Кухту («Славия»), а на днях за 3,5 млн был приобретён ещё один форвард – Вильсон Изидор из «Монако», за которого монегаски вдобавок могут получить до 1 млн в качестве бонусов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило, сможет ли Изидор чем-то помочь новой команде.

Спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн после объявления о трансфере сразу же дал комментарий. Функционер считает, что переход Изидора – трансферная победа «Локомотива», так как французом интересовались клубы Лиги 1, но он согласился принять предложение из Москвы. Вот только сдержанный оптимизм Цорна разделяют далеко не все. Ольга Смородская раскритиковала трансфер. Она назвала данное усиление «цирком» и считает, что Изидор ничего собой не представляет, как и другие новички. Футбольный агент Алексей Сафонов говорит, что Цорн проводит неудачную трансферную политику, а новые игроки гораздо слабее тех, что покинули команду.

21-летний форвард ещё в прошлом сезоне выступал в третьем дивизионе Франции, где забил 16 мячей в 29 матчах, а вот опыта выступлений на взрослом уровне у него почти нет. В сезоне-2021/22 Вильсон сыграл лишь в 8 матчах за «Монако» в чемпионате и Кубке Франции, причём игровых минут ему выделили всего 64. Не удивительно, что результативными действиями парень не успел отличиться. Оценить его реальную силу весьма непросто, ведь за основу «Монако» нападающий почти не играл, а третий дивизион – так себе показатель.

По сути, «железнодорожники» приобрели кота в мешке. Они потратились на трансфер и наверняка заманили молодого француза солидным контрактом, но риск провала очень большой. Хотя списывать Вильсона раньше времени тоже не стоит, к тому же у него есть сильные стороны. Первое, о чём нужно упомянуть, – хорошая стартовая скорость. Это важно для его амплуа. Изидор неплохо убегает за спины защитникам. Классическим центральным форвардом его вряд ли стоит называть, ведь и на фланге Вильсон может быть опасен – проходит соперников за счёт дриблинга на скорости. Моменты себе тоже умеет создавать. Если получает неудобную передачу от партнёра, то старается улучшить момент для удара, технически подготовлен неплохо, а ещё может сыграть на нескольких позициях в атаке.

Впрочем, все эти комплименты относятся к футболисту только в отношении его выступлений в третьем французском дивизионе. В тех немногочисленных матчах, когда «Монако» предоставлял ему шанс, Изидор выглядел инородным телом. Под давлением форвард теряется, неуверенно обрабатывает мяч, раздаёт неудобные для партнёров передачи, да и в целом футбольный интеллект – не сильная его сторона, по крайней мере к 21 году. Возможно, с опытом решения Изидора будут более осмысленными.

«Локомотив» пошёл на большой риск. Деньги заплатили серьёзные, а поэтому мариновать француза в запасе нет смысла – нужно с самого начала оценить его реальную силу на взрослом уровне. Однако учитывая неопределённость в вопросе выбора стратегии развития клуба, Изидор может запросто затеряться. Такой сценарий не будет неожиданным.

Владислав АВРАМЕНКО