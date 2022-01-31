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«Локомотив» объявил о расставании с Анджорином

31 Января 2022 • 05:09 Комментировать
Мольде
...
Локомотив Москва
19.02 21:00

Мы уже сообщали о том, что «Локомотив» решил не продлевать соглашение об аренде полузащитника Фаустино Анджорина, права на которого принадлежат «Челси». Сейчас «железнодорожники» подтвердили эту информацию официально в своем телеграм-канале. В сообщении говорится от необходимости освободить место из-за жесткого лимита на легионеров, а так как футболист травмирован, ждать его возвращения в данный момент невозможно.

- В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы. Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду, - гласит сообщение.

«Железнодорожники» в своем сообщении также поблагодарили 20-летнего футболиста, который провел семь матчей в составе команды, не записав на свой счет ни забитых голов, ни результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фаустино Анджорин трансферы футбола - зима 2022
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МОЛЬДЕ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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