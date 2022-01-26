Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» не хочет отпускать Азмуна в сборную, иранская сторона пожаловалась в ФИФА

26 Января 2022 • 23:36 Комментировать

Питерский «Зенит» отказался отпустить своего нападающего Сердара Азмуна в сборную Ирана, в связи с чем иранская сторона уже обратилась в ФИФА. Об этом сообщил Хоссейн Шарифи, исполняющий обязанности пресс-секретаря иранской федерации футбола. Он подчеркнул - Азмун очень важен для команды.

 - Для нашей команды очень важен Азмун, но, несмотря на все наши усилия, «Зенит» отказывается сотрудничать в этом вопросе. Это не очень понятно, мы считаем, что этот инцидент должен быть проанализирован. Сейчас Азмун находится в Дубае, он нужен нам тут, в Иране, - цитирует Шарифи издание Mehr.

Усугубление отношений Азмуна с «Зенитом» произошло на фоне отбытия игрока в Германию, где он подписал контракт с леверкузенским «Байером». Вдобавок, побывав в Германии, он заразился коронавирусом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Ирана Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
00:40 · Россия. Премьер-лига
Пропустивший полгода Лесовой возобновил занятия с общей группой «Динамо»
00:22 · Россия. Премьер-лига
Первушин возглавил юношескую сборную России
00:04 · Россия. Премьер-лига
Глушаков нахваливает Жиркова: Отменный пример для молодых
26 Января
23:36 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто вылетит в Россию для подписания контракта с «Зенитом» 1
22:32 · Россия. Премьер-лига
Чешский журналист Собичек: «Кухта в хорошей форме, что он сейчас и показал» эксклюзив
22:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА против Дании: определились соперники «армейцев» на втором сборе
21:51 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Хендрикс - игрок уровня ФНЛ»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА высмеял перешедшего в «Рубин» Кучаева
21:19 · Россия. Премьер-лига
Может быстро вписаться в состав и адаптироваться в команде: В «Фейеноорде» оценили аренду Хендрикса
20:54 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» арендовал полузащитника ЦСКА официально
19:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо назвал главную причину перехода игрока в «Зенит»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Понсе рассказал о сроках своего восстановления
18:17 · Россия. Премьер-лига
Деспотович больше не интересен «Химкам»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь ЦСКА завершил карьеру и заявил, что хочет спасти мир от Армагеддона 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Сутормина рассказал, как повлияет на его клиента приход Адамова
Все новости
Рекомендуем