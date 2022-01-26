«Зенит» не хочет отпускать Азмуна в сборную, иранская сторона пожаловалась в ФИФА

Питерский «Зенит» отказался отпустить своего нападающего Сердара Азмуна в сборную Ирана, в связи с чем иранская сторона уже обратилась в ФИФА. Об этом сообщил Хоссейн Шарифи, исполняющий обязанности пресс-секретаря иранской федерации футбола. Он подчеркнул - Азмун очень важен для команды.

- Для нашей команды очень важен Азмун, но, несмотря на все наши усилия, «Зенит» отказывается сотрудничать в этом вопросе. Это не очень понятно, мы считаем, что этот инцидент должен быть проанализирован. Сейчас Азмун находится в Дубае, он нужен нам тут, в Иране, - цитирует Шарифи издание Mehr.

Усугубление отношений Азмуна с «Зенитом» произошло на фоне отбытия игрока в Германию, где он подписал контракт с леверкузенским «Байером». Вдобавок, побывав в Германии, он заразился коронавирусом.