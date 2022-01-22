Сердар Азмун будет играть в немецкой Бундеслиге. Леверкузенский «Байер» в субботу вечером объявил о летнем переходе иранского форварда в свои ряды. Поскольку Азмун переедет в Германию летом, «фармацевтам» не придётся платить за него компенсацию. Дело в том, что действующий контракт Сердара с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.

Трудовой договор между Сердаром Азмуном и «Байером» будет рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Ранее слухи активно связывали Сердара Азмуна с французским «Лионом» и итальянским «Ювентусом», причём говорилось, что иранец может уйти из «Зенита» уже в январе.