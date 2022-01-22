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​«Байер» объявил о переходе Азмуна летом официально

22 Января 2022 • 20:54 Комментировать (1)

Сердар Азмун будет играть в немецкой Бундеслиге. Леверкузенский «Байер» в субботу вечером объявил о летнем переходе иранского форварда в свои ряды. Поскольку Азмун переедет в Германию летом, «фармацевтам» не придётся платить за него компенсацию. Дело в том, что действующий контракт Сердара с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.

Трудовой договор между Сердаром Азмуном и «Байером» будет рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Ранее слухи активно связывали Сердара Азмуна с французским «Лионом» и итальянским «Ювентусом», причём говорилось, что иранец может уйти из «Зенита» уже в январе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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Комментарии (1)
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falato211
22 Января 2022 в 21:12
Как ваши ставки? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой - 1b2k.info - (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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