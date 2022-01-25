​Кухта: «Будет сложно привезти кур в Россию»

В зимнее трансферное окно состав «Локомотива» усилил Ян Кухта. 25-летний чешский нападающий дал комментарий по поводу своего необычного для футбола хобби в виде разведения кур.

«Разводил ли я кур? Да, это правда. И я действительно проносил свежие яйца партнёрам по команде, когда играл в Либереце. Сейчас я в «Локомотиве», и привезти их будет очень трудно. Но курицы не будут убиты, я продолжу содержать их на ферме», - сказал Кухта в интервью, которое вышло на клубном канале «Локомотива» в YouTube.

Ян Кухта уже успел забить гол за «Локомотив», отличившись в товарищеском матче против «Яблонца» на сборах в Испании.