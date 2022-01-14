​У новичка «Локомотива» самое необычное хобби для футбола

В зимнее трансферное окно «Локомотив» усилил нападение Яном Кухтой – чех подписал контракт с москвичами до конца сезона 2025/2026. Телеграм-канал «Матч Премьер» рассказал интересую историю о новичке «железнодорожников». Оказывается, Кухта имеет довольно необычное для мира футбола хобби – он занимался разведением кур.

Заниматься курами Кухта начал ещё в юном возрасте – он даже дарил куриные яйца своим друзьям и тренерам.

Отмечается, что «Славия» - прежний клуб Яна Кухты – даже выпускала продукцию, посвящённую увлечению Кухты. Вещи продавались в клубном магазине пражан.

«Локомотив» на текущий момент занимает шестое место в таблице РПЛ.