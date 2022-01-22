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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дебютный гол Кухты не принёс «Локомотиву» победу в первом матче 2022 года

22 Января 2022 • 21:06 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Яблонец
окончен

«Локомотив» провёл первую игру в 2022 году. На сборе в Испании команда Маркуса Гисдоля противостояла «Яблонцу» из Чехии. После первого тайма «железнодорожники» минимально вели в счёте после гола дебютанта Яна Кухты. Тем не менее, по итогам девяноста минут на табло светился счёт 1:1.

В среду, 26 января, «Локомотив» проведёт второй контрольный матч в Испании. «Железнодорожники» сразятся с пражской «Спартой».

Добавим, что после первой части чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. Впрочем, от третьего «Сочи» «железнодорожники» отстают всего лишь на три зачётных балла.

Протокол игры  
Локомотив Москва 1:1Яблонец
(1:0) Кухта Ян31'   
  62'Jan Silny (1:1)
Худяков ДаниилНенахов МаксимБаринов ДмитрийЕдвай ТинМампаси МаркКерк ДжираноТикнизян НаирПетров Максим ВячеславовичБабкин СергейРыбчинский ДмитрийКухта Ян
Запасные: Кастро ПаблоБорисенко ГригорийКамано ФрансуаИсидор ВилсонЧёрный АртурМарадишвили КонстантинРыбус МацейСавин АндрейЖемалетдинов РифатЖивоглядов ДмитрийХлынов НикитаБека Алексис
Вайнер ТомашКроб ЯнМартинец ЯкубСурзын МихалКубиста ВойтехВаничек АнтонинХюбшман ТомашМалинский ТомасПоважанец ЯкубГоушка ДавидИкаунекс Давис
22 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Кухта
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