​Дебютный гол Кухты не принёс «Локомотиву» победу в первом матче 2022 года

«Локомотив» провёл первую игру в 2022 году. На сборе в Испании команда Маркуса Гисдоля противостояла «Яблонцу» из Чехии. После первого тайма «железнодорожники» минимально вели в счёте после гола дебютанта Яна Кухты. Тем не менее, по итогам девяноста минут на табло светился счёт 1:1.
В среду, 26 января, «Локомотив» проведёт второй контрольный матч в Испании. «Железнодорожники» сразятся с пражской «Спартой».
Добавим, что после первой части чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. Впрочем, от третьего «Сочи» «железнодорожники» отстают всего лишь на три зачётных балла.
Протокол игры
Худяков Даниил•Ненахов Максим•Баринов Дмитрий•Едвай Тин•Мампаси Марк•Керк Джирано•Тикнизян Наир•Петров Максим Вячеславович•Бабкин Сергей•Рыбчинский Дмитрий•Кухта Ян
22 января.
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