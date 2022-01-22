​Дебютный гол Кухты не принёс «Локомотиву» победу в первом матче 2022 года

«Локомотив» провёл первую игру в 2022 году. На сборе в Испании команда Маркуса Гисдоля противостояла «Яблонцу» из Чехии. После первого тайма «железнодорожники» минимально вели в счёте после гола дебютанта Яна Кухты. Тем не менее, по итогам девяноста минут на табло светился счёт 1:1.

В среду, 26 января, «Локомотив» проведёт второй контрольный матч в Испании. «Железнодорожники» сразятся с пражской «Спартой».

Добавим, что после первой части чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. Впрочем, от третьего «Сочи» «железнодорожники» отстают всего лишь на три зачётных балла.