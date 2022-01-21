Газизов ответил на вопрос о своём иске – он просит суд восстановить его на должность в «Спартаке»

В начале зимы суд Башкирии отказал Шамилю Газизову в выплатах от «Спартака» по делу о его уходе с должности генерального директора клуба. Футбольный функционер не сдаётся и продолжает выяснять отношения с московским клубом в юридической плоскости. В пятницу стало известно о подаче нового иска – Газизов просит суд восстановить его в должности в «Спартаке». Юрист московского клуба заявила, что таким образом бывший гендиректор пытается получить хоть какую-то финансовую компенсацию от клуба.

Сам Шамиль Газизов каких-то исчерпывающих комментариев касательно нового иска давать не стал. На вопрос «РИА Новости» об иске нынешний генеральный директор «Уфы» ответил так: «Юристы занимаются этим делом. В суде всё станет ясно. Без комментариев».

Напомним, что в «Спартаке» Шамиль Газизов отработал лишь пять месяцев в 2020 году.