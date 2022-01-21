​Газизов просит суд восстановить его на должность в «Спартаке»

Шамиль Газизов уже больше года не работает в «Спартаке», но история его отношений с «красно-белыми» ещё далека от завершения. Футбольный функционер продолжает разбираться с московским клубом в юридическом поле. Газизов подал в суд новый иск – теперь он просит восстановить его в должности генерального директора «красно-белых». Об этом рассказывает ТАСС, приводя слова юриста Татьяны Завьяловой, представляющей в разбирательстве московский клуб.

Ранее Шамиль Газизов судился со «Спартаком» по вопросу выплат, связанных с его уходом из клуба. В начале декабря суд Башкирии занял сторону московского клуба.

Шамиль Газизов отработал в «Спартаке» всего пять месяцев в 2020 году. В скором времени он вернулся в «Уфу».