​Газизов через суд пытается восстановиться в должности в «Спартаке» - юрист клуба отреагировала

Разбирательство между «Спартаком» и Шамилем Газизовым продолжается. Бывший генеральный директор москвичей подал новый иск. На этот раз он пытается через суд восстановиться в должности в стане «красно-белых». Комментарий по поводу ситуации дала Татьяна Завьялова – юрист московского клуба. Её слова приводит ТАСС.

По мнению Завьяловой, своими действиями Газизов просто хочет получить хоть какую-то денежную компенсацию от «Спартака» после своего ухода. Если через суд функционер восстановится в должности, ему будет начислена зарплата за вынужденно пропущенный год работы. Вернуть эти средства при снятии их Газизовым «Спартаку» будет очень сложно, подчеркнула юрист.

Как известно, в начале зимы суд Башкирии отказал Шамилю Газизову в выплатах от «Спартака».