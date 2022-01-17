Представители РПЛ пробились в плей-офф Кубка Африки – динамовец Н’жи прошёл дальше вместе с Камеруном, а игрок «Ахмата» Конате со сборной Буркина-Фасо

На Кубке африканских наций завершился очередной день матчей группового этапа, в следствие чего определились еще два участника стадии плей-офф. Примечательно, что цвета обеих сборных защищают представители российской Премьер-лиги.

Речь идет о национальных командах Камеруна и Буркина-Фасо, за которые выступают нападающий «Динамо» Клинтон Н’жи и форвард «Ахмата» Мохамед Конате соответственно. Камерунцы сыграли вничью с Кабо-Верде, а коллектив Буркина-Фасо расписал мировую с Эфиопией. Н’жи вышел на замену на 70-й минуте, а Конате весь поединок провел в запасе.

Плей-офф раунд континентального первенства стартует уже в ближайшее воскресенье, 23 января.