Кто выйдет в плей-офф Кубка Африки: Расклады на последний тур в группах

На Кубке Африки во всех группах сыграно по два матча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прикидывает расклады, кто сыграет в плей-офф турнира.

Прежде чем рассказать о раскладах, надо напомнить о критериях определения мест при равенстве очков. Если две или несколько сборных наберут одинаковое количество баллов, то места будут распределяться в зависимости от следующих показателей:

- Очки в матчах среди команд с одинаковым количеством очков;

- Разница мячей в личных встречах между командами с одинаковым количеством очков;

- Голы в матчах среди команд с одинаковым количеством очков;

- Если более двух команд имеют одинаковое количество очков, и после применения всех вышеуказанных критериев всё ещё показатели остаются равным, все вышеперечисленные критерии применяются исключительно к этому подмножеству команд;

- Разница мячей во всех групповых матчах;

- Голы во всех групповых матчах;

- Жеребьёвка.

Отметим, что в плей-офф уже вышли сборные Камеруна, Марокко и Нигерии, которые набрали по шесть очков. Этого показателя хватит, чтобы выйти из группы даже с третьего места.

Группа А

Победа Кабо-Верде Ничья Победа Камеруна Победа Буркина-Фасо 1-3-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

4. Эфиопия 1. Камерун

2. Буркина-Фасо

3. Кабо-Верде

4. Эфиопия 1. Камерун

2. Буркина-Фасо

3. Кабо-Верде

4. Эфиопия Ничья 1. Кабо-Верде

2. Камерун

3. Буркина-Фасо

4. Эфиопия 1. Камерун

2. Буркина-Фасо

3. Кабо-Верде

4. Эфиопия 1. Камерун

2. Буркина-Фасо

3. Кабо-Верде

4. Эфиопия Победа Эфиопии 1. Кабо-Верде

2. Камерун

3. Эфиопия

4. Буркина-Фасо 1. Камерун

2. Кабо-Верде

3. Эфиопия

4. Буркина-Фасо 1. Камерун

2-4-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

В последнем туре между собой сыграют Кабо-Верде – Камерун и Буркина-Фасо – Эфиопия. Хозяева турнира чувствуют себя спокойнее всего, так как набрали уже шесть очков. Камерунцы теоретически могут свалиться на третье место, но даже в этом случае всё равно попадут в плей-офф. Если «неукротимые львы» проиграют Кабо-Верде, а Буркина-Фасо обыграет Эфиопию, то у трёх команд будет по шесть очков, и решающей станет разница. Однако с шестью очками даже с третьего места камерунцы с великой долей вероятности выйдут в плей-офф.

Хорошие шансы у буркинийцев, которые будут встречаться с аутсайдером группы эфиопами. Что касается команды Кабо-Верде и Эфиопии, то обеим необходимо побеждать и надеяться на благоприятный исход в параллельном матче.

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Группа В

Победа Малави Ничья Победа Сенегала Победа Зимбабве 1. Малави

2-3-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

4. Зимбабве 1. Сенегал

2. Гвинея

3. Малави

4. Зимбабве 1. Сенегал

2. Гвинея

3. Малави

4. Зимбабве Ничья 1. Малави

2. Гвинея

3. Сенегал

4. Зимбабве 1-2-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

3. Малави

4. Зимбабве 1. Сенегал

2. Гвинея

3. Малави

4. Зимбабве Победа Гвинеи 1. Гвинея

2. Малави

3. Сенегал

4. Зимбабве 1. Гвинея

2. Сенегал

3. Малави

4. Зимбабве 1-2-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

3. Малави

4. Зимбабве

В группе В довольно запутанная ситуация. Перед последним туром в квартете лидируют Сенегал и Гвинея с идентичными показателями – по 4 очка с разницей мячей 1:0 и нулевой ничьей в очной встрече. У гвинейцев ситуация чуть лучше – их ждут зимбабвийцы, которые лишились шансов на попадание в плей-офф.

Главная интрига – насколько сенегальцам и гвинейцам надо занять первое место. Если это имеет значение, то обе команды будут играть в атаку, желая побольше забить. При этом сборной Малави тоже нужна победа, так как только она гарантирует дебютанту Кубка Африки путевку в плей-офф, а при остальных раскладах будет третье место, и надо будет ждать итогов в других группах турнира.

Группа С

Победа Габона Ничья Победа Марокко Победа Ганы 1. Габон

2. Марокко

3. Гана

4. Коморы 1. Марокко

2. Габон

3. Гана

4. Коморы 1. Марокко

2-3-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

4. Коморы Ничья 1. Габон

2. Марокко

3. Гана

4. Коморы 1. Марокко

2. Габон

3. Гана

4. Коморы 1. Марокко

2. Габон

3. Гана

4. Коморы Победа Коморов 1. Габон

2. Марокко

3. Коморы

4. Гана 1. Марокко

2. Габон

3. Коморы

4. Гана 1. Марокко

2. Габон

3. Коморы

4. Гана

Сборная Марокко досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, и в последнем туре лишь определит итоговое место. Чтобы остаться первыми, северянам надо просто не проиграть команде Габона. Габонцам также надо не уступить марокканцам, чтобы занять одну из первых двух строчек.

Сборная Ганы может подвинуть Обамеянга и компанию со второго места в случае своей победы на Коморами и успеха марокканцев. Перед последним туром у Ганы 1 очко и разница мячей 1:2, а у Габона – 3 и 2:1, при этом в очной встрече команды разошлись миром 1:1. Несложно посчитать, что «чёрным звёздам» надо выиграть минимум в два мяча и надеются на успех марокканцев. Что касается команды Коморов, то у неё есть шансы только на третье место и только в случае победы в последнем туре.

Группа D

Победа Гвинеи-Бисау Ничья Победа Нигерии Победа Египта 1. Нигерия

2. Египет

3. Гвинея-Бисау

4. Судан 1. Нигерия

2. Египет

3. Гвинея-Бисау

4. Судан 1. Нигерия

2. Египет

3-4-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов Ничья 1. Нигерия

2. Египет

3. Гвинея-Бисау

4. Судан 1. Нигерия

2. Египет

3. Гвинея-Бисау

4. Судан 1. Нигерия

2. Египет

3. Судан

4. Гвинея-Бисау Победа Судана 1. Нигерия

2-3-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

4. Египет 1. Нигерия

2. Судан

3. Египет

4. Гвинея-Бисау 1. Нигерия

2. Судан

3. Египет

4. Гвинея-Бисау

Для нигерийцев матч против сборной Гвинеи-Бисау не имеет никакого турнирного значения. «Суперорлы» не просто досрочно вышли из группы, но и обеспечили первое место. По очкам их могут догнать только египтяне, но по личным встречам «фараоны» будут ниже. Сами северяне обеспечат себе второе место, если не проиграют суданцам. Даже в случае равенства очков между Египтом и Гвинеей-Бисау первые будут выше за счёт победы в очной встрече.

Если вдруг Гвинея-Бисау и Судан выиграют в последнем туре, то придётся считать голы, так как их очная встреча завершилась миром. Сейчас гвинейцы выше – у них разница мячей 0:1, в то время как у их конкурентов – 1:3.

Группа E

Победа Кот-д’Ивуара Ничья Победа Алжира Победа Сьерра-Леоне 1. Кот-д’Ивуар

2. Сьерра-Леоне

3. Экваториальная Гвинея

4. Алжир 1-2-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

3. Экваториальная Гвинея

4. Алжир 1. Сьерра-Леоне

2. Алжир

3. Кот-д'Ивуар

4. Экваториальная Гвинея Ничья 1. Кот-д’Ивуар

2. Экваториальная Гвинея

3. Сьерра-Леоне

4. Алжир 1. Кот-д’Ивуар

2. Экваториальная Гвинея

3. Сьерра-Леоне

4. Алжир 1-3-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов

4. Сьерра-Леоне Победа Экваториальной Гвинеи 1. Кот-д’Ивуар

2. Экваториальная Гвинея

3. Сьерра-Леоне

4. Алжир 1. Экваториальная Гвинея

2. Кот-д'Ивуар

3-4-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов 1. Экваториальная Гвинея

2. Алжир

3. Кот-д’Ивуар

4. Сьерра-Леоне

Пожалуй, самая запутанная группа, где пройти дальше и вылететь могут все команды. Команде Кот-д'Ивуара для попадания в плей-офф надо не проиграть в последнем туре, но соперником будет Алжир, так что сделать это будет непросто. Причём действующий обладатель Кубка Африки припёрт к стенке. Алжирцы гарантированно могут выйти в плей-офф только в случае победы. При ничьей есть шансы на третье место, но с двумя очками пробраться в следующий этап будет сложно.

Экваториальная Гвинея и Сьерра-Леоне в своём матче также определят участника плей-офф. Победитель этого матча гарантированно окажется в топ-2, при ничьей возможны разные расклады.

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Группа F

Победа Гамбии Ничья Победа Туниса Победа Мали 1-2-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов 3. Тунис 4. Мавритания 1. Мали 2. Гамбия 3. Тунис 4. Мавритания 1. Мали 2. Тунис 3. Гамбия 4. Мавритания Ничья 1. Гамбия 2. Мали 3. Тунис 4. Мавритания Реклама



1-2-е места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов 3. Тунис 4. Мавритания 1. Тунис 2. Мали 3. Гамбия 4. Мавритания Победа Мавритании 1. Гамбия Бонус 5 000 рублей для ставок Получить Реклама



2. Мали 3. Тунис 4. Мавритания 1. Гамбия 2. Мали 3. Тунис 4. Мавритания 1. Тунис 2-3 места будут определяться в зависимости от разницы мячей и кол-ва голов 4. Мавритания

В группе F досрочно турнир покинула сборная Мавритании. В случае победы в последнем туре команда имеет шанс догнать по очкам Тунис, но окажется ниже из-за поражения в очной встрече. Гамбия и Мали находятся в лучшем положении – этим сборным в последнем туре надо не проиграть, чтобы занять одно из первых двух мест. При этом сейчас у этих команд одинаковые показатели: по 4 очка, разница мячей 2:1 при ничьей в очной встрече.

У Туниса ситуация сложнее – «орлам Карфагена» необходимо побеждать, это гарантирует одну из двух первых строчек, а любой иной результат оставит команду на третьей строчке.

Андрей Центров