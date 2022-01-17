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Кубок африканских наций

Камерун выиграл группу, Буркина-Фасо выходит со второго места, у Кабо-Верде хорошие шансы

17 Января 2022 • 20:54 Комментировать
Буркина-Фасо
1:1
Эфиопия
окончен

На Кубке Африки подошёл к концу групповой раунд в первом квартете.

Оба матча третьего тура в группе А завершились со счетом 1:1. Камерун не смог обыграть Кабо-Верде, но остался на первом месте  с 7 очками в активе. Его соперник набрал 4 балла. Столько же у Буркина-Фасо после ничьей с Эфиопией, но Кабо-Верде опускается на третье место по дополнительным показателям. Эфиопия с одним очком покидает турнир.

Протокол игры  
Кабо-Верде 1:1Камерун
  39'Абубакар Венсан (0:1)
(1:1) Родригес Гарри53'   
Возинья ЖозимарДиней Борхес   65'  83' (Фортес Стивен (  83') Лопес РобертоСтопира ТаварешФортеш ДжеффриАндраде ПатрикРоша Кенни  78' (Лима Эриксон (  78') Тавареш ДиланСемеду Лисандру  46' (Родригес Гарри (  46') Монтейру Жамиру  78' (Фуртадо Уиллис (  78') Семедо Вилли  67' (Пальинья Жуан (  67')
Запасные: ДелмироВагнер да СилваСоареш МаркуТаварес ЖилсонКевин СоузаРоса МарсиуПонк Карлуш
Онана АндреФаи Коллинс   45'  88' (Мбезо Оливье (  88') Мукуди АрольНгадеу МайклТоло НухуГуэ Самюэль  87' (Онана Жан (  87') Нгамале Муми  70' (Нжи Клинтон Муа (  70') Малонг Кунде  62' (Силики Джеймс (  62') Замбо-Ангисса Андре-Франк   81'Экамби Карл Токо  70' (Чупо-Мотинг Эрик (  70') Абубакар Венсан
Запасные: Неу ИванБаокен СтефанЭпасси ДэвисОнгене ЖеромОйонго АмбруазБассогог КристианЭфала Жан
17 января. Стадион "Олембе".

 

Протокол игры  
Буркина-Фасо 1:1Эфиопия
(1:0) Баяла Сириль24'   
  51'Кебеде Гетане (1:1)
Уэдраого ФаридКаборе ИссаДайо ИссуфуТапсоба ЭдмонЯго СтивГира АдамаСангаре Густаво  63' (Уттара Данго (  63') Туре ИбрахимТраоре БертранБанде Хассане  76' (Саного Закария (  76') Баяла Сириль  63' (Уэдраого Исмаила (  63')
Запасные: Никиема КилианНикиема ДраманСавадого АбубакарКонате Мохамед IIУаттара ДжибрильМало ПатрикТапсоба АбдулУатарра СумаилаТраоре Уула
Шанко ТеклемариамТоньо АсратТамене АшалевБай ЯредЮссеф РамаданЙоханнес АмануэльЭндашав Ихун   36'  60' (Тафессе Месфин (  60') Хотесса Дава  61' (Мелаю Безабих (  61') Дагначев Сурафел  75' (Гебремайкл Амануель (  75') Насир АбубекерКебеде Гетане   82'
Запасные: Паном Иеч ГатвочДебебе МиньоХамид СулеманРешид АхмедАлему ФитсумМохаммед МесудГугеса ШимекитСоломон ФирьюТассев Джемаль
17 января. Стадион "Куэконг".

 

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окончен Буркина-Фасо 1:1 Эфиопия 1.55 3.65 7.30
окончен Кабо-Верде 1:1 Камерун 6.50 3.40 1.65
18.01  19:00 Малави ... Сенегал 12.50 3.95 1.40
18.01  19:00 Зимбабве ... Гвинея 6.80 3.15 1.70
18.01  22:00 Гана ... Коморские острова 1.28 4.90 14.00
18.01  22:00 Габон ... Марокко 6.50 2.80 1.85
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