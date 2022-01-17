Камерун выиграл группу, Буркина-Фасо выходит со второго места, у Кабо-Верде хорошие шансы

На Кубке Африки подошёл к концу групповой раунд в первом квартете.

Оба матча третьего тура в группе А завершились со счетом 1:1. Камерун не смог обыграть Кабо-Верде, но остался на первом месте с 7 очками в активе. Его соперник набрал 4 балла. Столько же у Буркина-Фасо после ничьей с Эфиопией, но Кабо-Верде опускается на третье место по дополнительным показателям. Эфиопия с одним очком покидает турнир.