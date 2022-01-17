Камерун выиграл группу, Буркина-Фасо выходит со второго места, у Кабо-Верде хорошие шансы

На Кубке Африки подошёл к концу групповой раунд в первом квартете.
Оба матча третьего тура в группе А завершились со счетом 1:1. Камерун не смог обыграть Кабо-Верде, но остался на первом месте с 7 очками в активе. Его соперник набрал 4 балла. Столько же у Буркина-Фасо после ничьей с Эфиопией, но Кабо-Верде опускается на третье место по дополнительным показателям. Эфиопия с одним очком покидает турнир.
Протокол игры
|39'Абубакар Венсан (0:1)
|(1:1) Родригес Гарри53'
Возинья Жозимар•Диней Борхес 65' 83' (Фортес Стивен ( 83') •Лопес Роберто•Стопира Тавареш•Фортеш Джеффри•Андраде Патрик•Роша Кенни 78' (Лима Эриксон ( 78') •Тавареш Дилан•Семеду Лисандру 46' (Родригес Гарри ( 46') •Монтейру Жамиру 78' (Фуртадо Уиллис ( 78') •Семедо Вилли 67' (Пальинья Жуан ( 67')
Онана Андре•Фаи Коллинс 45' 88' (Мбезо Оливье ( 88') •Мукуди Ароль•Нгадеу Майкл•Толо Нуху•Гуэ Самюэль 87' (Онана Жан ( 87') •Нгамале Муми 70' (Нжи Клинтон Муа ( 70') •Малонг Кунде 62' (Силики Джеймс ( 62') •Замбо-Ангисса Андре-Франк • 81'Экамби Карл Токо 70' (Чупо-Мотинг Эрик ( 70') •Абубакар Венсан
17 января. Стадион "Олембе".
Протокол игры
|(1:0) Баяла Сириль24'
|51'Кебеде Гетане (1:1)
Уэдраого Фарид•Каборе Исса•Дайо Иссуфу•Тапсоба Эдмон•Яго Стив•Гира Адама•Сангаре Густаво 63' (Уттара Данго ( 63') •Туре Ибрахим•Траоре Бертран•Банде Хассане 76' (Саного Закария ( 76') •Баяла Сириль 63' (Уэдраого Исмаила ( 63')
Шанко Теклемариам•Тоньо Асрат•Тамене Ашалев•Бай Яред•Юссеф Рамадан•Йоханнес Амануэль•Эндашав Ихун 36' 60' (Тафессе Месфин ( 60') •Хотесса Дава 61' (Мелаю Безабих ( 61') •Дагначев Сурафел 75' (Гебремайкл Амануель ( 75') •Насир Абубекер•Кебеде Гетане 82'
17 января. Стадион "Куэконг".
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