Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на данный момент в чемпионате Турции за «Гиресунспор», в скором времени может перебраться в Серию А.

По информации издания trivinetogoal, интерес к нему проявляет один из аутсайдеров итальянского первенства, «Венеция». Правда, пока неизвестно, насколько конкретны намерения клуба. Дело в том, что в случае перехода Шапи займет слот игрока не из Евросоюза.

Как следствие, «Венеция» наверняка не будет спешить с принятием решений и продолжит поиски возможных усилений в атакующею линию. К слову, в текущем сезоне Сулейманов провел 22 матча, в которых ему удалось отметиться двумя голами и тремя ассистами.