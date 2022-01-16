Шнегг сменил «Венецию» на «Кротоне»

Австрийский фланговый полузащитник «Венеции» Давид Шнегг вторую часть нынешнего сезона проведёт в Серии Б.

23-летний Шнегг, который способен закрыть всю левую бровку, будет выступать в Серии Б за «Кротоне» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Венеции».

В нынешнем сезоне «Кротоне» выступает в Серии Б неудачно и ведёт борьбу за выживание. За 18 туров команда смогла набрать лишь 11 очков, что позволяет ей занимать 18 место в турнирной таблице.

В этом сезоне Давид Шнегг провёл за «Венецию» во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями.