Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Шнегг сменил «Венецию» на «Кротоне»

16 Января 2022 • 03:37 Комментировать
Венеция
...
Эмполи
2.65 3.65 2.53
Через 11 ч. 14 мин.

Австрийский фланговый полузащитник «Венеции» Давид Шнегг вторую часть нынешнего сезона проведёт в Серии Б.

23-летний Шнегг, который способен закрыть всю левую бровку, будет выступать в Серии Б за «Кротоне» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Венеции».

В нынешнем сезоне «Кротоне» выступает в Серии Б неудачно и ведёт борьбу за выживание. За 18 туров команда смогла набрать лишь 11 очков, что позволяет ей занимать 18 место в турнирной таблице.

В этом сезоне Давид Шнегг провёл за «Венецию» во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Венеция Кротоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ВЕНЕЦИЯ ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ювентус 2:0 Удинезе 1.14 7.20 29.00
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
03:37 · Италия. Серия А
Шнегг сменил «Венецию» на «Кротоне»
03:30 · Италия. Серия А
Четин отправился в «Кайсериспор»
00:58 · Италия. Серия А
Аллегри провёл 300-й матч у руля «Ювентуса»
00:46 · Италия. Серия А
​Дибала подлил масла в огонь, злобно посмотрев на директоров «Ювентуса»
00:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» уверенно переиграл «Удинезе» 5
00:40 · Италия. Серия А
Чиро Иммобиле ответил критикам: «За меня говорит моя статистика»
15 Января
23:36 · Италия. Серия А
«Тоттенхэм» выбился в фавориты в гонке за услуги Дибалы
23:23 · Италия. Серия А
​Президент Украины Зеленский отреагировал на увольнение Шевченко
22:30 · Италия. Серия А
​Миранчук близок к переходу в «Дженоа» - в «Аталанте» подтвердили 1
22:25 · Италия. Серия А
​Моуринью доволен реакцией игроков «Ромы» на критику с его стороны
22:17 · Италия. Серия А
Иммобиле забил 140-й гол в Серии А в футболке «Лацио»
22:15 · Италия. Серия А
​«Ювентус» - «Удинезе» - 2:0 (завершён)
21:59 · Италия. Серия А
​Ультрас «Интера» бросили вызов Бонуччи 3
21:54 · Италия. Серия А
«Лацио» быстро одолел «Салернитану»
21:44 · Италия. Серия А
​В «Дженоа» отреагировали на слухи о согласованном переходе Миранчука
Все новости
Рекомендуем