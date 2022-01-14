«Нани» официально стал игроком «Венеции»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани официально завершил свой переход в итальянскую «Венецию». Отметим, что ранее португалец выступал в МЛС за «Орландо Сити». Футболист уже имеет опыт выступления в Серии А – в сезоне 2017/18 он играл за римский «Лацио».

Про срок действия подписанного контракта пока не сообщается. Дебютировать за новую команду 35-летний полузащитник может уже в ближайшее воскресенье – в матче против «Эмполи».

Отметим, что ранее у португальского полузащитника закончился контракт с «Орландо Сити». Футболист отыграл три года в МЛС. В 81 матче он отметился 31 голом и 17 ассистами.