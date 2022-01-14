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Чемпионат Италии. Серия А

«Нани» официально стал игроком «Венеции»

14 Января 2022 • 21:24 Комментировать
Венеция
...
Эмполи
2.65 3.65 2.53
16.01 17:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани официально завершил свой переход в итальянскую «Венецию». Отметим, что ранее португалец выступал в МЛС за «Орландо Сити». Футболист уже имеет опыт выступления в Серии А – в сезоне 2017/18 он играл за римский «Лацио».

Про срок действия подписанного контракта пока не сообщается. Дебютировать за новую команду 35-летний полузащитник может уже в ближайшее воскресенье – в матче против «Эмполи».

Отметим, что ранее у португальского полузащитника закончился контракт с «Орландо Сити». Футболист отыграл три года в МЛС. В 81 матче он отметился 31 голом и 17 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Луиш Нани Венеция
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ВЕНЕЦИЯ ЭМПОЛИ
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