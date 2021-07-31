Фанаты «Локомотива» покинули трибуны перед началом матча с ЦСКА

Фанаты «Локомотива» покинули трибуны стадиона «ЦСКА Арена» перед началом матча второго тура РПЛ против ЦСКА. Болельщики массово ушли со своих мест, однако спустя пять минут вернулись.

Официально причина не сообщается, но можно предположить, что дело в кадровой революции, которую затеяли новый технический директор клуба Томас Цорн и руководитель отдела спорта и развития Ральф Рангник.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может покинуть целый ряд игроков. В частности, полузащитник команды Гжегож Крыховяк близок к переходу в «Краснодар».

Бывший президент московского клуба Илья Геркус, комментируя эту ситуацию, заявил, что ему не по себе от происходящего в клубе, а Ольга Смородская отметила, что Цорн и Рангник угробят «Локомотив».