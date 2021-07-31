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Россия. Премьер-лига

Фанаты «Локомотива» покинули трибуны перед началом матча с ЦСКА

31 Июля 2021 • 20:13 Комментировать
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Фанаты «Локомотива» покинули трибуны стадиона «ЦСКА Арена» перед началом матча второго тура РПЛ против ЦСКА. Болельщики массово ушли со своих мест, однако спустя пять минут вернулись.

Официально причина не сообщается, но можно предположить, что дело в кадровой революции, которую затеяли новый технический директор клуба Томас Цорн и руководитель отдела спорта и развития Ральф Рангник.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может покинуть целый ряд игроков. В частности, полузащитник команды Гжегож Крыховяк близок к переходу в «Краснодар».

Бывший президент московского клуба Илья Геркус, комментируя эту ситуацию, заявил, что ему не по себе от происходящего в клубе, а Ольга Смородская отметила, что Цорн и Рангник угробят «Локомотив».

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
31 Июля 2021 в 20:53
Я конечно в шоке с Локо, но Баринова и Миранчука надо забирать себе пока есть такая возможность.
ингерман
31 Июля 2021 в 20:28
ай скорее бы уж.. )))
Vladik1993-25
31 Июля 2021 в 20:37
Тебе что поезд ноги переехал??Чо так Локо ненавидишь??
Tavadi
31 Июля 2021 в 20:42
власть сменится и в питере главным клубом будет динамо, ворюгам не долго осталось
Zenituwka
31 Июля 2021 в 20:52
Динамо же Сочами стал))
Don sangre
31 Июля 2021 в 20:18
Ну паровозы держитесь! Крутой серпантин вас ожидает! Надеюсь справитесь! Скучно будет без вас!
Кришна
31 Июля 2021 в 20:21
Нормально, будут с моими Крыльями за фнл биться скоро)
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