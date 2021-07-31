Смородская: «Рангник и Цорн угробят «Локомотив»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась насчет возможной чистки состава в стане «железнодорожников». Ранее появилась информация, что столичный клуб решил расстаться с лидерами команды.

«Беспредельная ситуация. То, что они делают, - преступление. Рангник и Цорн угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами», - передает слова Смородской «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» планирует продать Антона Миранчука, Гжегожа Крыховяка, Фёдора Смолов и многих других игроков команды.

В минувшем сезоне чемпионата России «железнодорожники» завоевали бронзовые медали.

В субботу, 31 июля, «Локо» на выезде сыграет против другого московского клуба - ЦСКА. Матч второго тура РПЛ начнется в 20:00 по местному времени.