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Россия. Премьер-лига

Смородская: «Рангник и Цорн угробят «Локомотив»

31 Июля 2021 • 13:55 Комментировать
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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась насчет возможной чистки состава в стане «железнодорожников». Ранее появилась информация, что столичный клуб решил расстаться с лидерами команды.

«Беспредельная ситуация. То, что они делают, - преступление. Рангник и Цорн угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами», - передает слова Смородской «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» планирует продать Антона Миранчука, Гжегожа Крыховяка, Фёдора Смолов и многих других игроков команды.

В минувшем сезоне чемпионата России «железнодорожники» завоевали бронзовые медали.

В субботу, 31 июля, «Локо» на выезде сыграет против другого московского клуба - ЦСКА. Матч второго тура РПЛ начнется в 20:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
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