Геркус: «Не по себе от происходящего в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию в московском клубе. Ранее сообщалось, что ряд игроков выставлены на трансфер, а Гжегож Крыховяк подпишет контракт с «Краснодаром».

Геркус заявил, что Крыховяк является лидером команды и его продажа - странное решение. Он отметил, что расставание с таким футболистом возможно только в случае равноценной ему замены, но об этом пока ничего неизвестно.

Также экс-президент удивился, что в клубе никак не комментируют данную информацию и добавил, что болельщики должны знать о происходящем внутри команды, пишет «РБ Спорт».

Ранее Ольга Смородская заявила, что Ральф Рангник и Томас Цорн угробят «Локомотив».