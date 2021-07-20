Давиташвили стал игроком тульского «Арсенала»

«Арсенал» объявил о переходе грузинского полузащитника Зурико Давиташвили на правах свободного агента, передаёт пресс-служба тульского клуба.

Давиташвили является воспитанником тбилисского «Динамо». Также выступал за «Локомотив» Тбилиси, откуда в 2019 году перешел в «Рубин». Прошлый сезон провёл в «Роторе» на правах аренды.

Всего на счету 20-летнего полузащитника 49 матчей в РПЛ, в которых он отметился двумя забитыми голами.Также провёл семь матчей за сборную Грузии.

Ранее стало известно, что состав тульского «Арсенала» пополнили экс-защитник «Зенита» Иван Новосельцев и швед Аксель Бьёрнстрём.