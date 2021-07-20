Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Давиташвили стал игроком тульского «Арсенала»

20 Июля 2021, 15:30,

«Арсенал» объявил о переходе грузинского полузащитника Зурико Давиташвили на правах свободного агента, передаёт пресс-служба тульского клуба.

Давиташвили является воспитанником тбилисского «Динамо». Также выступал за «Локомотив» Тбилиси, откуда в 2019 году перешел в «Рубин». Прошлый сезон провёл в «Роторе» на правах аренды.

Всего на счету 20-летнего полузащитника 49 матчей в РПЛ, в которых он отметился двумя забитыми голами.Также провёл семь матчей за сборную Грузии.

Ранее стало известно, что состав тульского «Арсенала» пополнили экс-защитник «Зенита» Иван Новосельцев и швед Аксель Бьёрнстрём.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Тула, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Зурико Давиташвили
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Милка
20 Июля 2021, 16:05

Заголовок огонь)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Перес: «Роналду - идиот, он больной»
Перес: «Роналду - идиот, он больной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола