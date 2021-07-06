Шведский защитник Бьёрнстрём перешёл в «Арсенал»

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06 Июля 2021, 11:11,
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Шведский защитник Аксель Бьёрнстрём перебрался из «Сириуса» в тульский «Арсенал». Об этом информирует пресс-служба российского клуба.
Трудовой соглашение 25-летнего скандинава с туляками рассчитано до середины 2023 года.
Защитник выступал за «Сириус» с 2018 года. В составе шведской команды Бьёрнстрём сыграл 88 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Арсенал» финишировал на 14 месте, сохранив прописку в элитном дивизионе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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