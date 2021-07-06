Шведский защитник Бьёрнстрём перешёл в «Арсенал»

Шведский защитник Аксель Бьёрнстрём перебрался из «Сириуса» в тульский «Арсенал». Об этом информирует пресс-служба российского клуба.

Трудовой соглашение 25-летнего скандинава с туляками рассчитано до середины 2023 года.

Защитник выступал за «Сириус» с 2018 года. В составе шведской команды Бьёрнстрём сыграл 88 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Арсенал» финишировал на 14 месте, сохранив прописку в элитном дивизионе.