Новосельцев перешёл в «Арсенал»

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02 Июля 2021, 23:02,
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Защитник Иван Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала».
Детали контракта не разглашаются. Отметим, что россиянин перешёл в новый клуб на правах свободного агента.
29-летний россиянин уже выступал за тульский клуб на правах аренды в 2018 году, тогда он принял участие лишь в двух матчах «Арсенала», но голевыми действиями не отметился.
Прошлый сезон Иван провёл в «Сочи», за который он выступал с 2019 года.
Тульский «Арсенал» занял лишь четырнадцатое место в российской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона, опередив вылетевший с пятнадцатого места «Ротор» на один зачетный балл.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Тула, Иван Новосельцев, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
прям событие ... знаю только одного Новосельцева , тряпка который был ))