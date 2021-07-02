Новосельцев перешёл в «Арсенал»

Защитник Иван Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала».

Детали контракта не разглашаются. Отметим, что россиянин перешёл в новый клуб на правах свободного агента.

29-летний россиянин уже выступал за тульский клуб на правах аренды в 2018 году, тогда он принял участие лишь в двух матчах «Арсенала», но голевыми действиями не отметился.

Прошлый сезон Иван провёл в «Сочи», за который он выступал с 2019 года.

Тульский «Арсенал» занял лишь четырнадцатое место в российской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона, опередив вылетевший с пятнадцатого места «Ротор» на один зачетный балл.