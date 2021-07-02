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Новосельцев перешёл в «Арсенал»

02 Июля 2021, 23:02,

Защитник Иван Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала».

Детали контракта не разглашаются. Отметим, что россиянин перешёл в новый клуб на правах свободного агента.

29-летний россиянин уже выступал за тульский клуб на правах аренды в 2018 году, тогда он принял участие лишь в двух матчах «Арсенала», но голевыми действиями не отметился.

Прошлый сезон Иван провёл в «Сочи», за который он выступал с 2019 года.

Тульский «Арсенал» занял лишь четырнадцатое место в российской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона, опередив вылетевший с пятнадцатого места «Ротор» на один зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Тула, Иван Новосельцев, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
02 Июля 2021, 23:10

прям событие ... знаю только одного Новосельцева , тряпка который был ))

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