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ЦСКА с трудом вырвал победу в контрольном матче с «Нижним Новгородом»

19 Июля 2021, 20:18,

Московский ЦСКА в понедельник провёл свой последний контрольный матч в преддверии старта нового сезона в российской Премьер-лиге. Соперником «армейцев» стал дебютант РПЛ «Нижний Новгород».

В непростом матче команда Алексея Березуцкого добыла победу со счётом 2:1. Дублем за армейцев отметился Ильзат Ахметов, причём победный гол был забит только на 85-й минуте. У волжан точным попаданием отметился Александр Сапета, который реализовал пенальти в середине второго тайма.

ЦСКА – «Нижний Новгород» 2:1 (Ахметов 28’, 85’ – Сапета 67’ (с пен)

Новый сезон ЦСКА откроет в воскресенье домашним матчем с «Уфой». «Нижний Новгород» дебютирует в Премьер-лиге в следующий понедельник матчем на своём поле с «Сочи».

 

Ранее сообщалось, что Влашич опроверг информацию о своём переходе в «Милан»

 

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: ЦСКА Москва, Нижний Новгород, Ильзат Ахметов
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