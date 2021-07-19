Влашич опроверг информацию о своем переходе в «Милан»

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19 Июля 2021, 20:07,
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Полузащитник ЦСКА прокомментировал информацию о возможном переходе в «Милан». Сделал он это после товарищеского матча московского клуба с «Нижним Новгородом», который закончился со счетом 2:1.
Отвечая на вопрос, правда ли то, что он может стать игроком «Милана», хорват ответил нет. Также он сказал, что пока не знает о своем будущем в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Милан» ведут переговоры по поводу трансфера Влашича. Сообщалось, что игрок мог перейти в итальянский клуб на правах аренды с правом обязательного выкупа за 30 миллионов евро.
Напомним, что «Милан» объявил о переходе полузащитника «Реала» Браима Диаса и подписал защитника «Монако» Фоде Балло-Туре.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: ЦСКА Москва, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич
Милану больше делать нечего ,как напрягаться по Влашичу .
Они спокойно отпустили даже Доннарумму и Чалханоглу .
У них в шорт-листе игроков 5-6 на эту позицию .
После ухода Берлускони в Милане включен режим жесткой экономии.
Возможно и поэтому Влашич знает , что больше они ЦСКА за него не предложат и ему в Милане не быть .
Вчера Милан вел переговоры с одним , сегодня -переговоры с другим .
Милан тянуть не будет .
Время работает против ЦСКА.
Очень большой риск получить игрока потерявшего мотивацию .
И в любом случае - деньги .