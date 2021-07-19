Влашич опроверг информацию о своем переходе в «Милан»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал информацию о возможном переходе в «Милан». Сделал он это после товарищеского матча московского клуба с «Нижним Новгородом», который закончился со счетом 2:1.

Отвечая на вопрос, правда ли то, что он может стать игроком «Милана», хорват ответил нет. Также он сказал, что пока не знает о своем будущем в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Милан» ведут переговоры по поводу трансфера Влашича. Сообщалось, что игрок мог перейти в итальянский клуб на правах аренды с правом обязательного выкупа за 30 миллионов евро.

Напомним, что «Милан» объявил о переходе полузащитника «Реала» Браима Диаса и подписал защитника «Монако» Фоде Балло-Туре.