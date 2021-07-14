На сезонных абонементах киевского «Динамо» оказались болельщики московских одноклубников

Фанаты московского «Динамо» оказались изображены на сезонных абонементах киевских одноклубников. Ошибку заметили болельщики клуба из столицы Украины, которые написали об этом в телеграм-канале.

«Есть лишь один вопрос к руководству клуба, дизайнера уволят или вы окончательно потеряли чувство реальности?» - говорится в сообщении киевских ультрас.

Напомним, что ранее состав «Динамо» Киев пополнил белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин, который перебрался в столицу Украины на правах аренды.

Также киевское «Динамо» стало первым в мире клубом, который будет продавать NFT-билеты.