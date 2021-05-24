Киевское «Динамо» - первый клуб в мире, который продаст NFT-билеты

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало новость, согласно которой украинцы станут первым клубом в мире, чьи фанаты смогут приобрести билеты на матчи в формате NFT (криптографические токены).

В заявлении уверяют, что в будущем огромная часть болельщиков будет использовать именно NFT-билеты, поэтому киевлянам важно быть первыми в истории, кто пойдёт навстречу будущему. Вице-президент команды Марк Гинзбург сообщил, что это не погоня за трендами, а чётко продуманная стратегия. В ближайшее будущее киевское «Динамо» планирует стать главным технологичным коллективом во всей Европе.

В сезоне УПЛ 2020/21 «Динамо» продало более 400 тысяч билетов на домашние встречи.