Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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Киевское «Динамо» - первый клуб в мире, который продаст NFT-билеты

24 Мая 2021, 15:51,

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало новость, согласно которой украинцы станут первым клубом в мире, чьи фанаты смогут приобрести билеты на матчи в формате NFT (криптографические токены). 

В заявлении уверяют, что в будущем огромная часть болельщиков будет использовать именно NFT-билеты, поэтому киевлянам важно быть первыми в истории, кто пойдёт навстречу будущему. Вице-президент команды Марк Гинзбург сообщил, что это не погоня за трендами, а чётко продуманная стратегия. В ближайшее будущее киевское «Динамо» планирует стать главным технологичным коллективом во всей Европе. 

В сезоне УПЛ 2020/21 «Динамо» продало более 400 тысяч билетов на домашние встречи.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Динамо Киев
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